Inferiores al día

Se jugó la decimocuarta fecha del Torneo Oficial de divisiones inferiores Primera B Zona Sur, Talleres fue local de Zenón Pereyra FC y sumó tres unidades para la general. Mientras que Atlético María Juana visitó a Atlético Esmeralda donde obtuvo 5 unidades para seguir en la lucha.

9a División: B. BOchazo 2-0 Sp. Sta Clara, CA Esmeralda 0-1 CAMJ, Sp. Libertad 0-2 Dep. Josefina, Florida 0-0 La Hidraúlica, CAT 1-2 ZPFC. Libre: San Martín

Posisiciones: CAMJ 35, ZPFC 34, Florida 30, LH 23, Bochazo 19, San Martín 18, CAT 16, Sp. Santa Clara 15, Dep. Josefina 9, Sp Libertad 3.

8a división: Bochazo 1-2 Sp. Santa Clara, CAE 0-0 CAMJ, Sp Liberatd 0- 1 D. Josefina, CAT 0-0 ZPFC, Florida 2- 3 La Hidraúlica. Libre: San Martín

Posisiones: LH 34, CAMJ 30, Sp. Santa Clara 23, San Martín-ZPFC-D. Josefina 21, Florida 20, CAT 12, Bochazo 7, CAE 6.

7a división: Bochazo 0-1 Sp. Santa Clara, CAE 1-0 CAMJ, Sp. Libertad 0-1 D Josefina, CAT 0-0 ZPFC, Florida 1-4 La Hisráulica. Libre: San Martín

Posisiones: LH 37, Sp Santa Clara 31, D. Josefina 25, CAMJ 17, ZPFC 16, CAT 14, CAE 13, Bochazo- Sp. Libertad 9, San Martín 7.

6a división: Bochazo 3-3 Sp. Santa Clara, CAE 1 -1CAMJ, Sp Libertad 1-1 D Josefina, CAT 1-1ZPFC, Florida 1-1 La Hidráulica. Libre San Martín.

Posisiones: LH-CAMJ 30, Sp. Santa Clara 27, Florida 24, Bochazo 16, D. Joseina-ZPFC 14, CAE 12, Sp. Libertad 11, San Martín 7, CAT 6.

General: LH 124, CAMJ 112, Sp Santa Clara 96, Florida 95, ZPFC 85, Dep. Josefina 69, San Martín 53, Bochazo 51, CAT 45, CAE 29, Sp. Libertad 23

Próxima fecha (15): CAMJ vs CAT, La Hidráulica vs Dp. Josefina, Florida vs ZPFC, Sp. Santa Clara vs CAE, San Martín vs Bochazo. Libre: Sp Libertad.

Foto: Juanchi Rodríguez