Talleres igualó con Sportivo Libertad y Atlético le ganó a Bochazo

El domingo se jugó la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera B Zona Sur. Talleres en su estadio “Pedro Molina” recibió a Sportivo Libertad de Estación Clucellas con el que igualó 1 a 1. Los goles fueron convertidos por Ezequiel Reigert para el local y Joel Fusta para la visita.

Por su parte, Atlético María Juana viajó a San Vicente para enfrentar a Bochófilo Bochazo al que derrotó por 2 a 0; Mauro Lora y Marcelo Peiretti furon los goleadores de la tarde.

El resto:

Deportivo Josefina 1-1 San Martín de Angélica

Atlético Esmeralda 0-1 Sportivo Santa Clara

La Hidráulica 2-0 Zenón Pereyra FC

Posiciones: At. María Juana-La Hidráulica 6, Talleres-Sp. Libertad y San Martín 4, Sp. Santa Clara 3, Dep. Josefina 1, Bochazo-At. Esmeralda y Zenón Pereyra FC 0.

Próxima fecha (3ª): Zenón Pereyra FC vs Dep Josefina, Libertad EC vs La Hidráulica, CAMJ vs Talleres, Sp. Santa Clara vs Bochazo, San Martín vs At. Esmeralda.