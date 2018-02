GESTIONES POR EQUIPAMIENTO PARA ASSA - RAFAELA  

La Cámara de Senadores de la Provincia, a través de un proyecto del Senador Alcides Calvo, solicita al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe que, a través del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente y la empresa concesionaria del servicio de aguas y cloacas ASSA (Aguas Santafesinas S.A.) se realicen los trámites necesarios a los efectos que se le asigne un camión desobstructor de liquido cloacales con destino a ASSA para la ciudad de Rafaela, Departamento Castellanos.

Calvo, expresa que ante la presencia y circulación de líquidos cloacales crudos (sin tratamiento) a cielo abierto, la ciudad de Rafaela necesita que la empresa prestadora del servicio de agua y cloacas, ASSA (Aguas Santafesinas S.A.) incorpore un camión desobstructor de líquidos cloacales a los efectos de mejor el servicio prestado.

En sus fundamentos expone que, la circulación de líquidos cloacales a cielo abierto puede traer consecuencias de diferente tipo y gravedad, tanto para las personas que residen en las inmediaciones como para transeúntes frecuentes u ocasionales. Estas aguas tienen olor y aspecto desagradable, además de ser muy riesgosas para la salud. Ante esto, el Legislador argumenta, genera rechazo y una mala imagen para la sociedad, por lo que las zonas afectadas tienden a ser evitadas por los mismos pobladores y los turistas, desencadenando así impactos negativos indirectos en la valorización de las propiedades y en la actividad económica a escala zonal.

De esta manera, el Senador deja en claro que el recurrente desborde de líquidos cloacales en la vía pública y su escurrimiento, originan una serie de riesgos ambientales y sanitarios, así como costos económicos adicionales para los habitantes, ya sea de manera directa e indirecta.

Así pues, Calvo considera que los camiones desobstructores son el método más efectivo en la recuperación de la sección de las tuberías por reducción de grasas y sedimentos incrustados dentro de las mismas, además sostiene que este procedimiento es el más adecuado en la limpieza de tuberías de gran diámetro sistema de redes: cloacales, pluviales e industriales.

El Legislador, en este sentido, sostiene que ASSA debe recomendar a los usuarios que construyan las instalaciones internas de acuerdo a las normas vigentes, que no arrojen residuos en el desagüe cloacal, que no levanten las tapas de registro cuando llueve y que no conecten los desagües pluviales a la red cloacal. Calvo, convencido que el acceso a un buen servicio es un derecho es que solicitó la aprobación del proyecto.