IMPORTANTE RAID DELICTIVO EN SAN VICENTE

En una de las firmas, Oitana SA – dedicada a la venta de maquinarias agrícolas – los delincuentes ingresaron por la puerta principal de las oficinas (una puerta blindex) y se llevaron el dinero correspondiente al pago de los sueldos y vacaciones de los empleados. Además de un teléfono celular y algunas otras pertenencias. Escaparon por la parte trasera del inmueble, para los cuál también rompieron una puerta y un alambrado. El propietario de la empresa, Sr. Daniel Oitana expresó en nuestra emisora que la imagen de al menos uno de los delincuentes quedó registrada en las cámaras de video vigilancia del lugar.

Por otra parte, y prácticamente enfrente de la empresa Oitana, se presume que los mismo delincuentes ingresaron a la firma Aserradero “El Ceibal” dedicada a la fabricación de cabañas. En el lugar, derribaron una puerta para acceder a las oficinas en donde si bien provocaron un gran desorden, no se llevaron nada de valor. No obstante, en la parte posterior de la empresa y en particular el depósito, los delincuentes se llevaron dos riles que estaban ubicados sobre una lancha – propiedad de uno de los titulares de la empresa. El propio Raúl Pieri expresó a Radio San Vicente que quienes ingresaron no se llevaron ninguna herramienta de trabajo a pesar de haber accedido al depósito de la empresa.

Por último la empresa Rossi Aluminio – lindera al aserradero – también tuvo la ingrata visita de los dueños de lo ajeno. En este caso intentaron ingresar por el techo de la empresa, de hecho cortaron una chapa con un tijera, y ante la imposibilidad de hacerlo, buscaron acceder por la parte del frente de las oficinas, para lo cual cortaron un tejido que delimita el sector en donde se ubica una antena de empresa de telefonía celular. La firma Rossi cuenta con sereno, se presume que los delincuentes se percataron de la presencia de éste en el lugar y fue así que de inmediato se dieron a la fuga. En su huida, como dato particular, dejaron olvidada una escalera de aluminio extensible de 4 metros que habían utilizado para acceder al techa de la empresa. La situación también fue narrada por la vice presidente de la compañía, la Sra. Carina Rossi.

Los empresarios se expresaron en la misma sintonía respecto a la indignación que esto genera para quienes trabajan cada día, todos radicaron denuncia en la policía local – también llegó personal de la Unidad Regional V – quienes trabajan en pos de tratar de esclarecer estos lamentables hechos.-

Fuente: Radio San Vicente