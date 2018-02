La Fórmula 1 anunció el fin de las promotoras y se armó la polémica

La costumbre de emplear promotoras en la línea de salida sosteniendo carteles publicitarios o acompañando a los pilotos "es contraria a las actuales normas sociales" y no está en consonancia con "los nuevos valores" que quiere reflejar la Fórmula Uno.

"Aunque la práctica de emplear a chicas de parrilla fue una costumbre en los grandes premios de Fórmula Uno durante décadas, sentimos que esa costumbre no coincide con nuestros nuevos valores y claramente es contraria a las actuales normas sociales", señaló el director comercial Sean Bratches, en un comunicado.

La nueva política entrará en vigor "con el comienzo de la temporada 2018" y también se aplicará a todas las pruebas de otras categorías que estén programadas durante los fines de semana del calendario de la Fórmula Uno.

Como consecuencia, la lluvia de elogios por parte de asociaciones de mujeres y entidades feministas no tardaron en llegar. Sin embargo, también aparecieron las críticas.

La modelo Shuana Talbot, habitual azafata en la Fórmula 1, escribió un mensaje en Twitter en contra de lo establecido por la empresa: "Simplemente es una triste y frustrante semana para nosotras, las mujeres que trabajamos duro y solo queremos hacer el trabajo que nos gusta."

Por otro lado, Bernie Ecclestone, ex directivo de la F1, también se mostró crítico de la decisión de los nuevos dirigentes: "No puedo entender cómo una chica guapa con el nombre de un piloto y un número delante de un coche pueda ofender a alguien", opinó en diálogo con el diario británico en The Sun.

