Canadá cambió su himno para que no tenga distinción de género

La reforma de "O Canadá", himno nacional de ese país, fue aprobada este miércoles en una votación con la oposición de los senadores del Partido Conservador, quienes habían evitado que la iniciativa tuviera éxito el año pasado.

"O Canadá" tiene un texto oficial inglés basado en un poema de Robert Stanley Weir escrito en 1908 y fue adoptado como canción patria en 1980, en lugar de "God Save the Queen", sostenido como miembro de la Comunidad Británica de Naciones, que hoy sigue siendo el himno real del país.

La modificación se efectuó en el verso "In all thy sons command", que en español significa "Al mando de todos tus hijos", y será reemplazado por "In all of us command", cuyo pronombre, que en español significa "nosotros" o nosotras", en inglés es neutro.

La poetisa, crítica literaria y activista política canadiense Margaret Atwood también manifestó su júbilo y dijo "Gracias" en Twitter al Senado por aprobar una ley con "género neutral".

Atwood, autora de "El cuento de la criada", novela que fue adaptada en formato televisivo y que describe una sociedad distópica en la que las mujeres pierden sus derechos y son utilizadas como esclavas sexuales, fue una de las impulsoras de la idea, que empezó a tomar fuerza en 2013.

