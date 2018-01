Básquet: Atlético inició el 2018 con derrota

Se dio inicio a la segunda rueda de la Copa Santa Fe y Atlético María Juana recibió a Platense de Reconquista con el que cayó por 78 a 81, una derrota que complica las chances de clasificación.

El conjunto dirigido por Néstor Pussetto desarrolló un buen juego a lo largo del encuentro pero no pudo ante el líder de la Zona B e invicto, Platense.

En el último cuarto el “chupa” sacó ventaja de +6 (69-63) cuando se jugaban 2’30”, pero no pudo con la reacción de Platense que metió un parcial de 12-0 para dar vuelta la historia.

Síntesis:



Atlético María Juana (78): Facundo Marcos 14, Matías Fontanesi 6, Gastón Cornalis 17, Juan Ignacio Francone 6, José Dalmasso 8 (f.i.), Guido Motto 3, Nicolás Galleano 17, Gaspar Bauducco 2, Facundo Pautasso 5. D.T.: Néstor Pussetto.

Platense –Reconquista- (81): Lucas Reatti 13, Matías Galligani 32, Juan Ignacio Frigeri 12, Sebastián Molina 11, Marcos Piedrabuena 11 (f.i.), Pedro Fabrissin 2. D.T.: Claudio Sposetti.

Parciales: 23-20 / 19-19 (42-39) 17-22 / 19-20 (36-42)

Árbitros: Hernán Pérez – Emanuel Dal Colle.

El resto:

9 de Julio 67-76 Alma Jrs

Campaña 85-57 Cacu (Ceres)

At.Rafaela 68-86 El Tala (Rosario)

Posiciones: Platense 16, Alma Jrs 14, Campaña - El Tala 13, At. María Juana – At. Ceres Unión 10, 9 de Julio 9.

Próxima Fecha: Adeo vs At. María Juana, Alma Jrs vs Platense, Cacu vs 9 de Julio, El Tala vs Campaña.