Caso Nahir Galarza: para el fiscal no hay elementos que hagan sospechar que hubo violencia de género

Las tres horas que Nahir Galarza estuvo ayer frente al fiscal Sergio Rondoni Caffa, en las que amplió su declaración indagatoria por el crimen de su exnovio Fernando Pastorizzo, no modificaron los pasos a seguir de la Justicia.

"Entiendo que no hay ninguna cita importante en la ampliación de ayer", dijo el fiscal y agregó: "La imputada no aclaró en ningún momento que su primera indagatoria estuviera mal".

Cuando se cumple el cuarto día desde que la Justicia recibió los más de 104 mil mensajes de WhatsApp entre Nahir y Fernando el año previo al crimen, Rondoni Caffa consideró que estas comunicaciones "no denotan una cuestión de violencia de género".

"En ningún mensaje, hasta ahora, aparece esto que ella dice de 'me pegaste, me lesionaste, me lastimaste o similar'", detalló Rondoni Caffa, que no descartó que antes de fines de febrero la causa se eleve a juicio oral. "Sí estoy viendo que había una relación de pareja a raíz de cuestiones concretas que se están analizando", señaló.

El fiscal también contó que los pasos a seguir por los investigadores no se modificaron y que está a la espera de los resultados de los peritajes sobre el cuerpo de Fernando que permitirán determinar, entre otras cosas, a qué distancia se efectuaron los dos disparos que impactaron en el pecho del joven.



"No hay ningún cambio de carátula, la imputación sigue igual. La querella sí avisó que está armando un pedido por el tema de la alevosía", concluyó el fiscal.

Fuente: La Nación