El mensaje que le dejó a su novio la joven que confesó haberlo matado

La joven que declaró haber asesinado a su novio en Gualeguaychú había publicado un mensaje en las redes sociales dedicado al chico. Se pudo establecer que lo escribió tras cometer el crimen. Junto a las palabras, subió una foto de ambos.

De acuerdo a lo que publica Infobae.com, el viernes casi al mediodía, Nahir Galarza, de 19 años, compartió en las redes sociales una fotografía de ella con su novio, Fernando Pastorizzo, con la frase: "5 años juntos, peleando, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel".

Pocas horas antes, el cuerpo del joven de 20 años fue encontrado por la policía de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Estaba tirado en el barro de una vereda precaria al lado de su moto y con dos orificios de bala en su cuerpo.

La joven, estudiante de abogacía en la Universidad de Concepción del Uruguay se quebró durante su declaración ante el fiscal Leandro Beherán. Había acudido allí junto a su padre policía, que en ese momento poseía el arma homicida y se perfilaba de a poco como el principal sospechoso del asesinato. "Basta, fui yo, fui yo, fui yo -repitió- quítenle la responsabilidad a mi padre y a mi familia", sostuvo.

Según reveló, poco después de las seis de la mañana, Nahir volvió a su casa, guardó la pistola 9 mm en la funda de su padre y se fue a dormir. Incluso, el hombre trabajó durante el primer turno con ese arma en su cintura.

Según pudo averiguar Infobae, la relación entre los dos jóvenes se tornó complicada durante los últimos meses. De acuerdo a este sitio, el domingo anterior a la tragedia, la chica junto a una amiga atacaron a Pastorizzo en la puerta de un boliche.

Esa misma amiga, demostró su indignación con lo sucedido también en las redes sociales: "Me da vergüenza decir que fuiste mi amiga durante años, saber que para Navidad me dijiste que te había matado a palo, donde hiciste que te agarre cuando yo venía así me peleaba con él. Sos una hija de puta, no te mereces nada, solo pudrirte en la cárcel por asesina", afirmó la amiga que había participado en esa agresión.

Galarza se encuentra internada en el área de Psiquiatría del Hospital Centenario debido a su estado de salud inestable. De acuerdo a testigos, después de confesar el crimen entró en un estado de shock. "Por ahora se está recuperando. Posiblemente le den el alta el martes. Vamos a ver si puede lograr ese equilibrio mental. La responsabilidad solo puede ser asumida por una persona que está sana. Necesito saber que se encuentra en condiciones de tener conciencia sobre lo que hizo. Sé que hay situaciones de violencia alrededor de ella y quiero saber por qué pasó esto", señaló su abogado, Víctor Rebossio.

Hasta el momento, el fiscal Beherán caratuló la causa como "homicidio doblemente calificado" y, de acuerdo las estimaciones de la prensa local, la situación de la joven es muy complicada: si bien no tenía antecedentes, tampoco había evidenciado episodios de desequilibrios mentales.

Fuente: Rosario 3