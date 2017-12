Masacre en Santa Fe: un policía penitenciario mató a su ex mujer y cuatro familiares

El agresor fue identificado como Facundo Solís, mientras su ex mujer era Mariela Noguera, quien fue asesinada de varios disparos en su cráneo y trabajaba en el Ministerio de Justicia de Santa Fe.

Todo comenzó alrededor de las 15, cuando Solís fue a la casa situada en Monseñor Zaspe al 4100 a retirar a los dos hijos de 5 y 9 años que tenía con Noguera y los llevó a la casa de su madre, ubicada en el vecino barrio de Santa Lucía.

Al rato, regresó a la misma vivienda, atacó de varios balazos a su ex pareja y se dirigió a una casa de la misma cuadra donde residía la madre de ella. De acuerdo a los investigadores, allí, mató a balazos a su ex suegra, conocida como “Cuqui” (70), a su ex cuñada Sonia Noguera, la hija de su ex pareja, Ailén (20) y al novio de ésta. Además hirió a otro hijo de Mariela, (17), quien esta tarde se encontraba internado en el hospital José María Cullen.

Vecinos del lugar convocaron a las fuerzas de seguridad tras escuchar los disparos y minutos después la casa donde se atrincheró al atacante fue rodeada por decenas de policías de la sección Orden Público, Agrupación Cuerpos e Investigaciones.

Tras una breve negociación, Solís se entregó y fue inmediatamente trasladado a una dependencia policial con casco y chaleco, en momentos en que se agrupaban numerosos vecinos que comenzaban a enterarse de lo sucedido y a mostrar su indignación.

Fuente: Rosario Plus