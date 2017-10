Stefano, el rosarino que deslumbra a todos en La Voz

Un rosarino da que hablar en el certamen La Voz de México. Stefano Marocco, un joven músico que se presentó en las galas logró girar las sillas de los cuatro "coaches", que se sorprendieron con su talento sobre el escenario.

En su primera presentación, Stefano cantó "How am I supposed to live without you" y en la segunda noche sorprendió con su versión de "Have you ever seen the rain". Maluma y Laura Pausini quisieron incluirlo en su equipo, pero la cantante italiana ganó la pulseada.Â