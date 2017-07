Las inferiores volvieron al ruedo

Luego, del receso se reanudó el torneo de divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol. El Apertura volvió a rodar con la participación de Talleres y Atlético María Juana.

Todos los resultados:

9ª división:

La Hidráulica 0 - 0 Atl. MJ

Sp.S.Clara 1 - 0 San Martín

Florida 2 - 0 B.Bochazo

Talleres 0 - 4 Z. Pereyra

Libre: Dep. Josefina

Posiciones:

34 Atl. MJ

25 Z. Pereyra

23 Sp. Santa Clara

20 San Martín

20 Florida

19 La Hidráulica

11 B.Bochazo

3 Talleres

1 Dep. Josefina

 8ª división:

La Hidráulica 2 - 0 Atl. MJ

Sp.S.Clara 3 - 1 San Martín

Florida 4 - 0 B.Bochazo

Talleres 1 - 0 Z. Pereyra

Libre: Dep. Josefina

Posiciones:

24 La Hidráulica

22 Talleres

20 Florida

20 Sp. Santa Clara

19 Z.P

14 B.Bochazo

11 Dep. Josefina

9 Atl. MJ

7 San Martín

7ª división:

La Hidráulica 2 - 0 Atl. MJ

Sp.S.Clara 3 - 0 San Martín

Florida 1 - 2 B.Bochazo

Talleres 0 - 1 Z. Pereyra

Libre: Dep. Josefina

Posiciones:

35 L.H.

28 Sp. Santa Clara

25 Z.P.

22 B.Bochazo

15 Florida

15 Atl. MJ

10 Talleres

9 Dep. Josefina

4 San Martín

6ª división:

La Hidráulica 1 - 0 Atl. MJ

Sp.S.Clara 2 - 1 San Martín

Florida 2 - 3 B.Bochazo

Talleres 1 - 2 Z. Pereyra

Libre: Dep. Josefina

Posiciones:

35 LH

31 Dep. Josefina

28 Florida

19 ZP

16 Sp. S. Clara

12 San Martín

7 Atl .MJ

7 B.Bochazo

4 Talleres

Posiciones Generales (14ª fecha): 113 LH, 88 Z.P.F.C, 87 Sp. Santa Clara, 83 Florida, 65 Atl. MJ, 54 B.Bochazo, 52 Dep. Josefina, 43 San Martín, 39 Talleres.

Próxima Fecha 15°: Bochazo vs Talleres, San Martín vs Florida, At. María Juana vs Sp. Sta Clara, Dep. Josefina vs La Hidraúlica. Libre:ZPFC