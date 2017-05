Talleres perdió y Atlético empató

El domingo se jugó la tercera fecha del Torneo de Primera B Zona Sur. Talleres cayó ante el Deportivo Josefina 2 a 0 y Atlético María Juana empató en Vila 3 a 3.

El Pedro Molina del Barrio San Francisco fue el escenario para la caída de Talleres frente a Deportivo Josefina por 2 a 0 con goles de Maximiliano Taborda y Nicolás López.

El equipo dirigido por Juan Marcelo Beltramo no tuvo un buen partido y fue superado por el “Depor”,

En tanto, Atlético María Juana vajó a vila para enfrentar a Centro Cultural Argentino donde igualó 3 a 3. Con goles de Nicolás Gallo, Germán Badariotti y Carlos Spósito para el auriazul. Nicolás Dondo en dos oportunidades y Mauro Benotti para Argentino.

En el resto de la jornada Bochazo venció a San Martín 1 a 0, ZPFC se impuso a Sp. Santa Clara 2 a 1.

Posiciones: Bochazo-Argentino Vila 7, Sp. Santa Clara-ZPFC 6, San Martín-Dep. Josefina 3, CAMJ-CAT 1.

Próxima fecha (4ª): ZPFC vs CAT, Sp. Santa Clara vs Arg. Vila, CAMJ vs Bochazo, San Martín vs Dep. Josefina.