La inferiores jugaron la sexta fecha

Se jugó la sexta fecha del Torneo de divisiones inferiores de Primera B Zona Sur, Liga Rafaelina de Fútbol. Talleres en condición de local recibió a Bochazo de San Vicente sumando 5 puntos. Mientras que Atlético María Juana visitó a Sportivo Santa Clara obteniendo 4 unidades para la sumatoria general.

Todos los resultados:

9ª división:

Talleres 0 - 1 B. Bochazo

Florida 0 - 0 San Martín

Sp. S. Clara 0 - 3 Atlético MJ.

La Hidráulica 3 - 0 Dep. Josefina

Libre: Z. Pereyra

Posiciones: 15 Atl. MJ, 13 Z. Pereyra, 10 La Hidráulica, 8 San Martín, B.Bochazo y Florida, 5 Sp. Santa Clara, 0 Talleres y Dep. Josefina

8ª división:

Talleres 0 - 0 B. Bochazo

Florida 2 - 0 San Martín

Sp. S. Clara 0 - o Atlético MJ.

La Hidráulica 1 - 0 Dep. Josefina

Libre: Z. Pereyra

Posiciones: 12 La Hidráulica, 9 ZPFC y Florida, 8 Sp. Santa Clara, 5 San Martín, Dep. Josefina y Talleres, 4 Atl. MJ, 3 B.Bochazo

7ª división:

Talleres 1 - 0 B. Bochazo

Florida 4 - 1 San Martín

Sp. S. Clara 1 - 0 Atlético MJ.

La Hidráulica 1 - 0 Dep. Josefina

Libre: Z. Pereyra

Posiciones: 16 L.H., 15 Sp. Santa Clara, 10 B.Bochazo, 9 Florida, 7 ZPFC, 6 Dep. Josefina, 4 Talleres

3 Atl. MJ, 0 San Martín

6ª división:

Talleres 1 - 1 B. Bochazo

Florida 3 - 1 San Martín

Sp. S. Clara 1 - 0 Atlético MJ.

La Hidráulica 1 - 1 Dep. Josefina

Libre: Z. Pereyra

Posiciones: 16 LH, 15 Florida, 13 Dep. Josefina, 7 Sp. S. Clara, 6 ZPFC, 4 San Martín, 3 B.Bochazo, 2 Atl .MJ, 1 Talleres

Posiciones Generales: 54 LH, 41 Florida, 35 ZPFC, 35 Sp. Santa Clara, 24 Dep. Josefina, Atl. MJ y B.Bochazo, 17 San Martín, 10 Talleres

Próxima fecha (7ª): D. Josefina vs Sp. Santa Clara, CAMJ vs Florida, San Martín vs Talleres, Bochazo vs. ZPFC. Libre: LH