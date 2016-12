Atlético se adueñó del clásico

Atlético María Juana se adueñó del clásico mariajuanense tras vencer a Talleres por 1 a 0 con gol de Martín Avalos en contra cuando promediaba el primer tiempo.

El B° San Francisco se vistió de fiesta para albergar una nueva edición del clásico María Juana, fue el número 75 en el historial y ante un excelente marco de público se vivió la gran fiesta del fútbol.

En el marco de la tercera fecha de la segunda fase del Torneo de Primera B Zona Sur, rojiblancos y auriazules, el “negro” y el “chupa leche” se volvieron a ver las caras por tercera vez en la temporada donde hasta Talleres había logrado la victoria en el Inicial por 2 a 0 con goles de Romero y Lozano y en el segundo choque terminaron igualados sin goles.

Con el color y el calor de los simpatizantes se jugó un derby mariajuanense que dejó como ganador a Atlético María Juana por la mínima diferencia.

Atlético volvió a ganar en el Pedro Molina luego de muchos años de no poder conseguir una victoria en el clásico como visitante.

En esta jornada, el duelo de líderes entre Argentino de Vila y Zenón Pereyra FC terminó igualado en 1, Deportivo Josefina perdió en su casa ante el San Martín de Angélica por 2 a 0 y Sportivo Santa Clara derrotó en San Vicente a Bochazo 2 a 0.

Posiciones: ZPFC-Arg. Vila 5, San Martín, Sportivo SC, CAMJ y Dep. Josefina 4, La Hidráulica 2, Bochazo y Talleres 1

Próxima fecha: CAMJ vs Arg. Vila, ZPFC vs Bochazo, San Martín vs Talleres, La Hidráulica vs Dep. Josefina. Libre: Sportivo SC.