Atlético María Juana se coronó campeón en 9ª división

El sábado se jugó la 14ª fecha del Torneo de Primera B Zona Sur de la Liga Rafaelina de Fútbol y Atlético María Juana se coronó en 9ª categoría al golear en su casa a Florida de Plaza Clucellas por 5 a 0.

Esta división ha desarrollado hasta aquí una impecable tarea obteniendo 39 puntos no conociendo la derrota y solo recibiendo un gol en contra. Los dirigidos por Damián Colombo y Juan Carlos Lovera han logrado una performance casi a la perfección para consolidarse y obtener un nuevo título.

En 8ª y en 6ª también ha logrado triunfos importantes para volver a la cima en la general; fue 1 a 0 y 2 a 0, respectivamente. En tanto que la 7ª categoría perdió por 2 a 0.

Talleres visitó a Sportivo Santa Clara donde cosechó un empate en 9ª 0 a 0, una victoria en 6ª 3 a 0 y derrotas en 8ª 1 a 0 y en 7ª 2 a 0.

El resto:

9ª división:

Zenón Pereyra 1 - 0 Dep. Josefina

B. Bochazo 0 - 0 San Martín

Libre: La Hidráulica

Posiciones: 39 Atl.MJ (CAMPEÓN), 25 Talleres,  20 Bochazo, 19 ZPFC, 17 LH y  San Martín, 13 Florida,  8 Sp. Santa Clara

8ª división:

Zenón Pereyra 1 - 0 Dep. Josefina

B. Bochazo 1 - 1 San Martín

Libre: La Hidráulica

Posiciones: 29 LH, 26 ZPFC, 24 Atl. MJ, 17 Talleres y Dep. Josefina, 14 Florida, 11 Sp. Santa Clara, 9 Bochazo, 8 San Martín

7ª división:

Zenón Pereyra 1 - 1 Dep. Josefina

B. Bochazo 0 - 1 San Martín

Libre: La Hidráulica

Posiciones: 34 LH, 25 Sp. Santa Clara, 21 Atl. MJy ZPFC, 19 Florida, 11 Dep. Josefina y  San Martín, 9 Bochazo, 3 Talleres

6ª división:

Zenón Pereyra 0 - 2 Dep. Josefina

B. Bochazo 1 - 1 San Martín

Libre: La Hidráulica

Posiciones: 26 Atl. MJ y Talleres, 25 Dep. Josefina, 23 LH, 15 Sp. Santa Clara, 13 Florida, 9 ZPFC-San Martín y 8 Bochazo

Posiciones Generales 110 Atl. MJ, 103 La Hidráulica, 75 ZPFC, 71 Talleres, 59 Florida-Sp. Santa Clara, 53 Dep. Josefina, 46 B.Bochazo, 45 San Martín

PRÓXIMA FECHA 15ª: LH VS CAMJ, CAT VS ZPFC, SAN MARTÍN VS SP.SC, FLORIDA VS BOCHAZO. LIBRE DJ