Clásico mariajuanense en inferiores

El sábado por la tarde el campo de juego "Néstor T Suppo" se vistió de fiesta para recibir el derby de los más chicos, Atlético María Juana recibió a Talleres en una hermosa jornada y un con un muy buen marco de público. Los conjuntos dirigidos por Lovera y Colombo sumaron 7 unidades para seguir prendidos en la tabla general y continuar liderando la novena categoría con puntaje ideal y la sexta división con la victoria 2 a 0 se adueñó de la punta.

Una de las curiosidades del clásico fue en sexta división donde Talleres tuvo un penal ejecutado por su arquero y capitán Damián Ocaña, el cual fue contenido por Leopoldo Cuadrado e inmediatamente vino el gol de Atlético a través de Agustín González y sobre el final Bruno Lovera sentancia la victoria con un gol olímpico. Pero después de la ejecución fallida de Ocaña, el mismo arquero no pudo reponerse de la situación y es allí donde Bautista Gaido (jugador de Atlético María Juana), luego de a primera conquista de su equipo fue a levantar al arquero y animarlo para que siga. Y más tarde, el juez del partido, Sebastián Garetto, se acercó al arquero de la "T" lo abrazó y le habló al oído sabiendo el golpe que le había ocasionado marrar el penal. Un gesto que fue reconocido por todos los que estabamos en la cancha con un aplauso cerrado. Un gesto que nos invita a imitar para que nuestro fútbol siga creciendo día tras día.

Todos los resultados:

9ª división:

B.Bochazo 1 - 0 Dep. Josefina

La Hidráulica 0 - 0 San Martín

Atl.MJ 1 - 0 Talleres

Sp.Santa Clara 0 - 2 Z. Pereyra

Libre: Florida

Posiciones: 33 Atl.MJ, 24 Talleres, 16 LH, San Martín, ZPFC y Bochazo 12 Florida 4 Sp. Santa Clara

8ª división:

B.Bochazo 0 - 1 Dep. Josefina

La Hidráulica 2 - 0 San Martín

Atl.MJ 0 - 0 Talleres

Sp.Santa Clara 0 - 1 Z. Pereyra

Libre: Florida

Posiciones: 26 LH, Â 23 ZPFC, 18 Atl.MJ, 14 Florida, Talleres y Dep. Josefina, 8 Bochazo y Sp. Santa Clara 7 San Martín

7ª división:

B.Bochazo 1 - 0 Dep. Josefina

La Hidráulica 3 - 0 San Martín

Atl.MJ 0 - 0 Talleres

Sp.Santa Clara 1 - 1 Z. Pereyra

Libre: Florida

Posiciones: 31 LH, 20 ZPFC, 19 Sp. Santa Clara, 18 Atl.MJ, 16 Florida, 10 Dep. Josefina, 8 San Martín y Bochazo, 2 Talleres

6ª división:

B.Bochazo 0 - 1 Dep. Josefina

La Hidráulica 1 - 0 San Martín

Atl.MJ 2 - 0 Talleres

Sp.Santa Clara 1 - 0 Z. Pereyra

Libre: Florida

Posiciones: 23 Atl.MJ, 21 Dep. Josefina. 20 Talleres y LH, 14 Sp. Santa Clara, 13 Florida, 9 ZPFC, 7 Bochazo, 5 San Martín

Posiciones Generales: 93 La Hidráulica, 92 Atl. MJ., 68 ZP, 60 Talleres, 55 Florida, 45 Sp. Santa Clara y Dep. Josefina, 39 B.Bochazo, 36 San Martín

Próxima fecha (13ª Fecha): DJ vs SSC, Talleres vs BB, San Martín vs CAMJ, Florida vs LH. Libre ZPFC