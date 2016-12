Basquet: se cerró el Apertura

El viernes por la noche se disputó la última fecha del Torneo Apertura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino que consumó como Campeón a Atlético San Jorge.

Atlético María Juana cerró el Apertura en condición de visitante frente a Trebolense con el que cayó por 78 a 84.

El conjunto de Germán Gallo culminó en la 6ª colocación y jugará el Final Four Reclasificación junto a Brown de San Vicente, Americano de Carlos Pellegrini y Trebolense.

La última jornada arrojó estos resultados: CECI B.B.C. 70 vs. C. A. SASTRE 62, SANTA PAULA 79 vs. C. A. BROWN 66, AMERICANO 64 vs. C. A. SAN JORGE 85

Posiciones: 1º - Atlético San Jorge (Campeón) - 25 pts. 2º - Santa Paula - 23 pts. 3º - Ceci BBC - 23 pts. 4º - Atlético Sastre - 22 pts. 5º - Brown - 22 pts. 6º - Atlético María Juana - 20 pts. 7º - Trebolense - 19 pts. 8º - Americano - 14 pts.

El Viernes 02 de Septiembre se juegan los siguientes partidos:

Final Four Campeonato

ATLÉTICO SAN JORGE (1) vs. ATLÉTICO SASTRE (4)

SANTA PAULA (2) vs. CECI BBC (3)

Final Four Reclasificación

BROWN (5º) vs. AMERICANO (8º)

ATLÉTICO MARÍA JUANA (6º) vs. TREBOLENSE (7º)