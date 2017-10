Liberaron al jefe de la Unidad Regional V de Rafaela

El jefe de la Unidad Regional V del departamento Castellanos, el comisario Adrián Guillermo Rodríguez, fue liberado en las horas previas a la audiencia imputatitva programada para este miércoles. Había sido detenido en el marco de la causa por irregularidades con las horas extra de los agentes policiales.

Rodríguez fue liberado cinco horas antes del momento establecido para comparecer ante el juez. "Simplemente fuimos notificados de esta circunstancia y de la consecuente suspensión de la audiencia", contó el abogado Ramiro Díaz Duarte, a la radio Aire de Santa Fe.

"No hemos tenido acceso al legajo conforme al código. Al no realizarse la audiencia, no pudimos conocer la materialidad de los hechos que se le atribuyen", amplió.

A Rodríguez se lo investiga por el "delito de cohecho", y si bien surge de la investigación por las irregularidades en las denominadas horas Ospe, se trataría de hechos nuevos o diferentes a aquellos, siempre en su rol como jefe de la Unidad Regional I del departamento La Capital.

La investigación continúa en marcha. El Fiscal Regional de la Primera Circunscripción Judicial, Carlos Arietti, instruyó a los fiscales que llevan el caso a que continúen con la Investigación Penal Preparatoria (IPP) con el imputado en libertad.

Fuente: Rosario Plus