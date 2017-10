Prisión perpetua para Wagner por el femicidio de Micaela

Sebastián Wagner fue condenado hoy por la Justicia entrerriana a la pena de prisión perpetua por el homicidio triplemente agravado por alevosía, violencia de género y criminis causa de Micaela García, cometido en abril último en la ciudad de Gualeguay, mientras que Néstor Pavón recibió cinco años de cárcel por encubrimiento, al cabo de un juicio oral en el que fue absuelto el tercer imputado, Gabriel Otero.

"No estamos conformes y no nos vamos bien. Estamos sobrellevando lo más doloroso: nuestra hija no va a volver, a mi hija nadie me la va a traer de vuelta. Lo que yo quiero es que descanse en paz", dijo esta mañana Marta, la madre de Micaela, junto a su esposo Néstor "Yuyo" García, tras escuchar la sentencia del Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad entrerriana de Gualeguay.

Durante dos horas y media, los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo leyeron los fundamentos de la sentencia que condenó a Wagner, que no estuvo presente en la sala de audiencias, a la pena de prisión perpetua por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causa y violencia de género".

Fuente: Telam