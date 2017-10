Acontecimiento en la Escuela Técnica Nº 380

Días pasados la comunidad de María Juana se hacía eco de lo sucedido en una de las aulas de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº380, en donde por medio de un video que se hizo viral por las redes sociales se vía a dos alumnos pertenecientes a primer año teniendo una discusión la cual termina con un golpe.

El vicedirector de la institución educativa, José Luis Motto dijo a maría juana en acción que las familias están ayudando desde el primer momento que ocurrió el hecho y que estuvieron reunidos con la tutora de la alumna que se ve en el video al igual que por medio telefónico con la madre del alumno quien resulto golpeado y con el gabinete de apoyo socioeducativo de la provincia.

Motto expresó: "Somos una escuela que se caracteriza por su práctica inclusiva y alguno puede decir: ¡Como no los echaron!; pero bueno nosotros creemos que con echarlos no lo solucionamos al problema".

"Desde un primer momento la docente se comunicó con nosotros para comentarnos como había procedido, había tenido una charla con los chicos, les había realizado una sanción correctiva que sirve para dejar registrado lo que pasó, pero que no sirve para solucionar los problemas", dijo el vicedirector. Y recalcó que comentar, reproducir o pasar el video sin conocimiento de causa es en alguna medida violento también.

José Luis Motto comunicó: "Queremos dar la tranquilidad al resto de los padres que esto no pasa todos los días y que para nosotros no es algo que no sea importante y dar la tranquilidad de que si alguna vez pasa cerca de su hijo los vamos a tratar de la misma manera, vamos a tratar de ver cual es el problema, que es lo que pasó y ver como lo solucionamos entre todos".

Lo que plantea el colegio según contó Motto es trabajar con los alumnos, profesores y todos que estén alrededor de la situación, no la del video, sino la que tiene que ver con la agresividad o violencia en la cual "estamos inmersos" y sostuvo: "La cuestión que nos plantemos desde la escuela es no esconder lo que pasó, no taparlo, uno prodia decir, no, no pasó, cambiar algunos fundamentos y hacer parecer que no pasó nada, pero no, la postura de la escuela es que el hecho ocurrió, no pasa todos los días, pero cuando ocurre lo reconocemos".

Cuando el video se viralizó agrupación Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) sacó el siguiente comunicado: "Mumala María Juana repudia la viralización de episodios de violencia y solicita a la sociedad no sea espectador y /o reproductor de los mismos. Queremos una sociedad libre de violencia, si te sumas sos parte del cambio!!!!!"

Por: Maria Juana en Acción